وزير الأوقاف: المرأة لها دور رائد والإسلام كفل حقوقها لأبعد الحدود

ثمن معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الاهتمام الكبير الذي يوليه البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي بقضايا المرأة العربية وتمكينها.

وأكد وزير الأوقاف، خلال محاضرة في إطار الدبلومة التطبيقية حول «المهارات الحديثة في العمل البرلماني للعضوات» التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، تحت عنوان «فلسفة التمكين والمساواة في الإسلام والتشريعات»، أن قضايا المرأة تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي كفلت حقوقها لأبعد حدود، لافتًا إلى أن الإسلام كرم المرأة وعظم دورها في الحياة وبناء الأوطان وأوصى باحترام وحماية حقوقها.

تجربة الواعظات المصريات

واستعرض «جمعة»، تجربة الوزارة، عن «الواعظات المصريات»، ودورهن في نشر الفكر الوسطي، والتي كان لها دور كبير في تغيير المفاهيم الخاطئة وتصحيحها، وتعلم كيفية التعامل مع مختلف الفئات من النساء ونقل الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، لاسيما وأنها هذه التجربة تتصل بتعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني.

ومن جانبهن، أعربت المشاركات عن سعادتهن لما قدمه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، من عرض وافي عن دور المرأة، باعتبارها شريكًا فعالًا في بناء المجتمع والأوطان، مشيدين بتجربة الواعظات التي تؤكد وتبرهن على سماحة الدين الإسلامي الحنيف، متطلعين لمعرفة المزيد عن هذه التجربة وعرضها في المحافل الدولية والإقليمية.