وزير الأوقاف يتلقى رسالة من مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة من السفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة بإصدارات الأوقاف المترجمة.

تفاصيل رسالة السفير

وأعرب السفير عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف والعاملين بالأوقاف، وذلك بشأن إصدارات وزارة الأوقاف المتميزة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية في عدد من المجالات الفقهية والموضوعات المعاصرة.

وأثنى على هذا العمل الجليل، وعلى الجهد المبذول في سبيل تصحيح المفاهيم، وحسن توظيف المنطق، في مواجهة الفكر المتطرف، وإعلاء لقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

كما أكد على تعميم هذه الإصدارات على العاملين بسكرتارية الأمم المتحدة ومكاتبها وهيئاتها، وكذلك بعثات الدولة أعضاء المنظمة في نيويورك.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة 8 أكتوبر 2010 بعنوان: «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد .. وفلسفة الحرب في الإسلام»، مشددة على جميع الأئمة، الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

وزير الاوقاف: الشهادة في سبيل الوطن عز

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الشهادة في سبيل الوطن عز وشرف، وأن قاعدة الإسلام الراسخة هي السلم، أما الحرب فـ«لضرورة الدفاع وحماية الأوطان ومصالحها الاستراتيجية».

وتحدث عن فضل الشهادة ومنزلة الشهيد، وفلسفة الحرب في الإسلام، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {والشهداء عند ربهم لهـم أجرهم ونـورهـم ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا، عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الشهادة في سبيل الله مكانة عالية، وغاية نبيلة سامية، يصطفي الله (عز وجل) لها من يشاء من عباده، حيث يقول (عز وجل): {ويتخذ منكم شهداء}».