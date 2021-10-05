ليلة سقوط «مارك زوكربرج».. كيف فقد مؤسس فيسبوك مركزه المالي عالميًا؟

«المصائب لا تأتي فرادى» ربما هذه هو لسان حال مارك زوكربرج، منذ أن تعرضت شركة «فيس بوك» أمس الاثنين، لعطل هو الأطول منذ أنشئت، فعلى الرغم من رجوع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للشركة مثل «واتس آب» و«إنستجرام»، و«ماسنجر» للعمل بعد الانقطاع التي أربك العالم بعد فقدان التواصل من خلال هذه التطبيقات وتكبد العديد الكثير من الخسائر المالية للمعتمدين عليهم في أعمالهم واتصالاتهم، إلا أن الـ6 ساعات كانت صاعقة على مؤسس الشركة ومازالت تتوالى عليه تبعاتها.

خسارة 7 مليار دولار من قيمة أسهم مؤسس «فيس بوك»

«6 ساعات» هي فترة توقف الخدمة؛ خسر «مارك زوكربرج»، مؤسس ومالك أسهم شركة فيس بوك، ما يقدر بـ 7 مليار دولار من قيمة أسهمه، جرَّاء تلك الأزمة، مقارنة بخسائر تقدر بـ 20 مليار دولار لأسهم الشركة ككل، بعد هبوط السهم بنسبة 5.5% في بورصة «وول ستريت».

نزيف أسهم «فيس بوك» يدمي بورصة «نيويورك»

وتباعًا لتوقف الأسهم أمس الإثنين، وانخفاض القيمة السوقية لأسهم «فيسبوك» إلى 967 مليار دولار، تأثر مؤشر «ناسداك» للتكنولوجيا ببورصة نيويورك ليهبط 2.5%، كذلك انخفضت مبيعات المؤشر بنسبة 4.7%، وربما هذه طبيعيًا - في عالم الاقتصاد - بالنسبة لشركة تعد الوسيلة الأشهر للتواصل بين البشر حيث يصل متوسط عدد المستخدمين بشبكة تطبيقات فيسبوك إلى أكثر من 2.7 مليار مستخدم يوميًا، كما تملك الشركة العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، أبرزها «واتس آب» و«ماسنجر» و«تيليجرام»، والتي يستخدمها أغلب رواد التواصل الاجتماعي.

«فيس بوك» تنفي تعرضها للقرصنة.. و«الروس» يرجحون

ورغم تصريحات «فيس بوك» الاخيرة، ونفيها تعرضها للقرصنة بعد توقف الخدمات التي تقدمها، في كل العالم، إلا أنَّ «جروب آي بي»؛ الشركة الروسية المختصة في مجال أمن المعلومات السيبراتية، أرجعت العطل إلى حذف سجلات «دي إن إس»، من جداول التوجيه العالمي.

ووجدت عدة شركات فرصتها بهذا العطل لتروج لنفسها خاصة بعدما لجأ العديد من مستخدمي تلك التطبيقات لبدائل أخرى مشابهة، مثل «تويتر» بديلاً عن «فيس بوك»، و«فايبر» بديلاً عن «واتس آب»، حتى أن تطبيق «تويتر» أطلق إعلانًا ساخرًا مفاده، «نرحب بالزائرين»، في محالوة منه لاستقطاب متابعين جدد لمنصتها، كذلك أعلنت روسيا دعمها لتطبيق «في.كي» الروسي للتواصل الاجتماعي، بديلاً عن تطبيق «فيس بوك».

علماء اقتصاد يحذرون من أزمة عالمية

فيما أشار خبراء في الاقتصاد والتكنولوجيا، إلى تأثير توقف تطبيقات التواصل الاجتماعي على الاقتصاد، لدرجة تصل إلى التسبب في أزمة عالمية عند التوقف لفترات طويلة.

فيما لم يصرح خبراء التكنولوجيا والإنترنت العالميين بأسباب محددة لانقطاع تلك الخدمات، غير أنهم أرجعوا ما حدث إلى توقف خوادم فيس بوك من جداول التوجيه العالمي، من قبل قراصنة الـ Dark Web.