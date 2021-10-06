حكم قول كلمة «يا سندي» في المآتم والأحزان.. الإفتاء: من الجاهلية

ترتبط كلمة «يا سندي» كثيرًا بألسنة النساء في الأماكن الشعبية وكذلك الأرياف في محافظات مصر المختلفة، خاصة مع الأحداث الحزينة والمآتم التي يتعرضن لها، وهي الكلمة التي تعبر بها النساء عن رحيل وفقد الآباء أو الأشقاء أو الأزواج أو الأبناء، وغيرهم من الأقارب، وقد أحدثت كلمة «يا سندي» جدلًا واسعًا حول حكمها وهل يجوز قولها أم لا.

حكم قول كلمة يا سندي

وحتى لا يقع الكثير في هذا الخطأ، حسمت دار الإفتاء المصرية، هذا الأمر من خلال الإجابة على سؤال مفاده: «ما حكم قول كلمة (يا سندي) في المآتم والأحزان؟، وفي هذا الصدد، وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية بدار الإفتاء المصرية، إن «قول يا سندي في حالات الحزن على وفاة شخص ما مرفوضة هي من دعاوى الجاهلية، لأن الله هو السند».

وأضاف عاشور، خلال خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» ردًا على سؤال حول «حكم ذهاب فتاة إلى القبر عند دفن أبيها» : «يجوز أن تذهب الفتاة للقبر عند دفن أبيها».

ذهاب النساء للقبور

وقد تناول المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أيضًا الحديث عن حكم ذهاب النساء إلى القبور، موضحًا: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن زيارة المقابر، لذا تذهب الفتاة، لكن البعض تحدث عن النهي تخوفًا من أن النساء أكثر عاطفة، وقد تتلفظ بألفاظ مخالفة للشرع مثل اعتراض على قضاء الله أو نحوه من الألفاظ».

وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « ليسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ».