«الوزراء»: عدد أيام حضور الطلاب في المدارس أكبر من العام الماضي

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ضوابط سير العملية التعليمية قبل الجامعي في العام الدراسي الجديد، مؤكدا تطبيق الضوابط ذاتها التي كانت مطبقة في السنة الماضية وما قبلها، فيما يخص التباعد الاجتماعي وتنظيم حضور الطلاب، لكن هذا العام، سيكون عدد أيام حضور الطلاب أكبر من الأعوام الماضية، إذ شهدت السنوات الماضية ظروفا شديدة الاستثنائية، ولا زلنا في الظروف ذاتها، لكن لدينا اللقاحات المضادة لكورونا، التي تُعد ملجأ آمنا.

من الصعب تعليم طلاب الابتدائي «أون لاين»

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن كل المدارس ستلتزم بالضوابط والإجراءات، وربما سيكون هناك بعض الإجراءات الإضافية التي ستطبق، فضلًا عن أن كل المدرسين وكل من له صلة بالمدرسة فوق الـ18 سنة، سيكون حاصلًا على اللقاح بالفعل، موضحًا أنه يأمل أن تكون العملية التعليمية مؤمنة وخالية من التوقفات، إذ إن الجميع عانى من تلك التوقفات، خاصة الأطفال في سن المرحلة الابتدائية، فهذه المرحلة من الصعب التعلم من خلال التعليم عن بعد، لأنه ليس وسيلة أساسية بل بديلة.

كل جامعة ستطعم كل طلابها إجباريا

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أوضح أنه لا يصح تعليم أطفال المرحلة الابتدائية عن طريق «التعليم عن بعد»، ويجب أن يذهبوا إلى المدارس ويحدث تواصل مباشر بين المدرس والتلميذ، إذا كنا نريد عملية تعليمية حقيقية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قلة عدد طلاب الجامعات في الحصول على اللقاح، قد ترجع إلى أننا في أجازة صيفية، وستزداد بعد عودة الدراسة مباشرة، إذ ستقوم كل جامعة بتطعيم الطلاب بداخلها تطعيمًا إجباريًا.