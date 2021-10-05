مرشحو الحكومة الألمانية يختتمون الجولة الأولى من محادثات تشكيل الحكومة

تختتم الأحزاب التي تأمل في الحصول على حصة من السلطة في الحكومة الألمانية المقبلة الجولة الأولى من الاجتماعات لاستطلاع مواقف بعضها البعض ومعرفة من سيحاول تشكيل ائتلاف.

ويخطط وفد من كتلة الاتحاد بزعامة المنتهية ولايتها المستشارة أنجيلا ميركل من يمين الوسط، للاجتماع اليوم الثلاثاء مع حزب الخضر المدافعين عن البيئة.

الأحزاب الألمانية تختم محادثاتها تمهيدا لتشكيل الحكومة

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن الأمل الوحيد للاتحاد في الاحتفاظ بالمنصب الأعلى بعد أن قاده أرمين لاشيت إلى أسوأ نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 سبتمبر المنقضي، هو التحالف مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال.

وعقد الحزبان بالفعل اجتماعات منفصلة يوم الأحد الماضي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة نائب المستشارة السابق أولاف شولتس، الذي فاز في الانتخابات بفارق ضئيل، والتقت كتلة الاتحاد بالديمقراطيين الأحرار.

ولم يتحدث المفاوضون عن جوهر المحادثات، حيث تعهدوا جميعا بالحفاظ على سرية محادثاتهم بعد أن غرقت محاولة ميركل قبل أربع سنوات لتشكيل ائتلاف مع الديمقراطيين الأحرار والخضر في التفاصيل والتسريبات.

اجتماعات برلمانية ألمانية لبحث تشكيل الحكومة

وعقد نواب البرلمان الألماني «البوندستاغ» الجدد اجتماعاتهم الأولى، لمناقشة أحزابهم نتائج الانتخابات التي شهدت تراجع دعم كتلة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وبدء عملية تشكيل حكومة جديدة.

وحصد الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان، الذين ينتمون لتيار يسار الوسط، أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات العامة الألمانية والتي عقدت الأحد، متغلبين بفارق ضئيل على كتلة الاتحاد التي تقودها المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

وكان الديمقراطيون الأحرار أوقفوا محادثات العام 2017، مما مهد الطريق لإعادة التحالف الكبير للاتحاد والاشتراكيين الديمقراطيين الحزبين في ألمانيا الذي أدار البلاد لمدة 12 عاما من 16 عاما قضتها ميركل في السلطة.