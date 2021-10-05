انخفاض مبيعات السيارات ببريطانيا في سبتمبر الماضي.. الأدنى منذ 23 عاما

أعلنت جمعية مصنعي السيارات البريطانية SMMT عن تقرير مبيعات السيارات في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي، مؤكدة انخفاضها بنسبة 34%، حيث سجلت مبيعات إجمالية خلال سبتمبر وصلت إلى 214 ألف سيارة، وهو أضعف مبيعات شهرية منذ 23 عامًا.

انخفاض إنتاج السيارات في جميع أنحاء العالم

وعلقت جمعية مصنعي السيارات البريطانية SMMT أن انخفاص المبيعات بهذا الشكل خلال سبتمبر الماضي، كان بسبب النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية، الذي أدت هذه الأزمة إلى انخفاض إنتاج السيارات في جميع أنحاء العالم وغلق العديد من المصانع.

وبحسب الـSMMT، فإن شهر سبتمبر عادة ما يكون الشهر الأكثر مبيعاً في بريطانيا بجانب شهر مارس، لأن لوحات الترخيص التي تشير إلى عمر السيارة يتم تحديثها خلال مارس وسبتمبر، ويحب المشترون إظهار أن لديهم أحدث طراز.

انخفاض في مبيعات تويوتا عن العام الماضي

حيث كشف تقرير مبيعات السيارات في بريطانيا خلال سبتمبر الماضى عن احتلال شركة تويوتا المرتبة الأولى في مبيعات السيارات، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 16 ألف و940 سيارة، بانخفاض 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020.

شركة كيا الكورية

وفي المرتبة الثانية، جاءت شركة كيا الكورية، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 16 ألف و661 سيارة، بارتفاع بنسبة 12% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2020.

شركة فولكس فاجن

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة فولكس فاجن، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 16 ألف و434 سيارة بانخفاض بنسبة 40% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

انخفاض بمبيعات شركة BMW بنسبة 26% عن العام الماضي

وفى المركز الرابع شركة BMW، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 15 ألفًا و747 سيارة، بانخفاض بنسبة 26% تقريبًا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وجاءت شركة أودي في المركز الخامس، وسجلت مبيعات 12 ألفًا و325 سيارة، بانخفاض حاد بنسبة 44% تقريبًا.

وانخفضت مبيعات شركة مرسيدس بنز انخفاضًا حادًا وصل إلى 63%، بينما انخفضت مبيعات شركة فورد بنسبة 62% حيث سجلت مبيعات 10 آلاف و786 سيارة.

مبيعات السيارات الكهربائية

أما عن السيارات الكهربائية فارتفعت مبيعاتها خلال سبتمبر الماضي؛ بسبب أزمة الوقود التي حدثت في بريطانيا، بنسبة 49.4% حيث بيع منها 32 ألفًا و721 سيارة كهربائية في سبتمبر الماضي.