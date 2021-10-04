بريطانيا تشهد أزمة في الغذاء بعد الوقود: الطوابير تنتقل إلى الأسواق

حذر تجار الوقود في بريطانيا من استمرار أزمة الوقود لأسبوع آخر، رغم تولي الجيش البريطاني مهمة توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات، إذ قال المدير التنفيذي لاتحاد تجار بيع البنزين بالتجزئة، جوردن بالمر: «في حين أن النقص قد انتهى تقريبا في بعض المناطق بما في ذلك إسكتلندا وشمال إنجلترا وميدلاندز، فإن 22 % من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق البلاد تكافح لإعادة تخزين الوقود»، بحسب صحيفة «ذى جارديان» البريطانية.

تجار بيع البنزين: النقص المستمر في الجنوب الشرقي يرجع إلى ارتفاع عدد السكان

وأوضح «بالمر» أن النقص المستمر في الجنوب الشرقي في البلاد يرجع إلى ارتفاع عدد السكان وانخفاض عدد محطات الوقود لكل فرد، مشيرًا إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 10 أيام لإعادة تخزين المحطات، حتى بمساعدة القوات المسلحة.

في سياق متصل بدأ الجيش البريطاني الانتشار في البلاد، اليوم الاثنين، لتزويد محطات الوقود التي اجتاحها سائقو السيارات في محاولة لحل مشكلة نقص الوقود نتيجة نقص في اليد العاملة، إذ تشكلت طوابير انتظار طويلة مجددا أمام محطات الوقود، التي تعاني منذ عشرة أيام بسبب نقص سائقي الشاحنات.

«فرانس برس»: الوضع الاستثنائي أحدث نتيجة لنقص العمالة

وهذا الوضع الاستثنائي هو أحدث نتيجة لنقص العمالة الناجم عن جائحة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع مشاكل توصيل التي تؤثر أيضا على رفوف محلات السوبرماركت وسلاسل الوجبات السريعة وحتى الحانات، بحسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

ورغم تأكيدات رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الأحد، إن الوضع «يهدأ»، ما زال 22 % من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق إنجلترا من دون وقود.

وشكلت صور صفوف الانتظار أمام محطات الوقود وكذلك الرفوف الفارغة في محلات السوبرماركت في الأيام الأخيرة مصدر إحراج لبوريس جونسون، الذي يعقد حزبه المحافظ حاليًا مؤتمره السنوي في مانشستر.