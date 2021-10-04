بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4-10-2021 في مصر

استقرار في أسعار العلف عند سعر تراوح بين 7850 و7950 جنيها، أدى إلى ثبات بورصة الدواجن لليوم الثاني على التوالي دون أي تغير في أسعار المنظومة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بحسب ما أشار إليه الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر الحالي، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الإثنين، عند 27 جنيهًا للكيلو جرام، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 44 جنيهًا اليوم الإثنين، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 46 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وأجرت «الوطن» جولة في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، لترصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الإثنين، والتي جاءت على النحو التالي:

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الإثنين، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.