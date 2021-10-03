بورصة الدواجن اليوم الأحد 3-10-2021 في مصر

بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته بورصة الدواجن يوم الخميس الماضي، شهدت الدواجن اليوم استقرارًا في القيمة السعرية دون أي تغيرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وذلك بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرًا إلى انخفاض أسعار العلف ليتراوح بين 7850 و7950 جنيها.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر الحالي، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الأحد، لنحو 27 جنيهًا للكيلو جرام، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 37 و38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 43 و44 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 44 جنيهًا اليوم الأحد، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 46 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد على النحو التالي:

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الأحد، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.