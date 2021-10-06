أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-10-2021 في مصر

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الدواجن، موضحا أن أسعار الدواجن سجلت استقرارًا في الأسواق المصرية لليوم الثاني على التوالي، ونظرا لأن ربات البيوت يرغبن في معرفة الأسعار، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تغطي الأسعار على مدار الساعة، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن البيضاء

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، إلى نحو 27 جنيهًا وصولا إلى 29 في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا، فيما انخفضت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة لتتراوح بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وسجلت أسعار البيض في المزرعة نحو 44 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 48 و49 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 47 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأربعاء، بين 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر أيضًا سعر البط ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و48 جنيهًا، فيما وصل سعر البط البيكني الأبيض إلى سعر تراوح بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل سعر جوز من الحمام لنحو 60 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة إلى سعر تراوح بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 52 جنيهًا.