جمارك الإسكندرية تحبط تهريب منشطات وأدوية تخسيس ومستحضرات تجميل 

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة بجمرك إسكندرية برئاسة الدكتور قدري هابيل مدير عام الحركة بجمارك الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بميناء إسكندرية وإدارة مكافحة التهرب الجمركي من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات وأدوية التخسيس ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 2009 وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

«الجمارك»: الاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول 2 حاوية قادمة من الصين

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان صحفي إنه بناء على إخبارية مقدمة من العقيد حسام موسي فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال بميناء الإسكندرية والإدارة العامة إنه جرى الاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول 2 حاوية قادمة من الصين، ومشمولها مستنديا عبارة عن مستلزمات منزلية بوزن قائم 37 طن.

وأضافت أنه جرى استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة عبد الحميد فرج مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وعلاء كامل مدير إدارة الفحص والمعاينة الثانية، والدكتور وجيه مدير إدارة الحركة بالحاويات وعاطف الدسوقي مدير إدارة الأمن الجمركي وكريم سعدون رئيس قسم التعريفة وحمدي عامر وإسلام محمدي مأموري الحركة، وتبين أن فى مقدمة الحاوية عدد من الطرود التي تحتوي على محضرات طعام و مضارب بيض منزلية كهربائية، ووجود 1772 كرتونة بها 31 مليون 986 ألف قرص تخسيس ومكملات و94 كرتونة بها 108 ألف و288 قطعة من أدوات التجميل المتنوعة مخبأة داخل الحاوية.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب

وتابعت أن الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الاسكندرية قرر إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركية.