«سالم»: السادات خدع إسرائيل بإعلانه السفر إلى أوروبا قبل حرب أكتوبر

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الضربة الجوية في حرب أكتوبر في الثانية ظهرًا تطلبت عبور القوات المسلحة المصرية والقوات الجوية بشكل متزامن، لافتًا إلى أن العدو الإسرائيلي لم يكتشف هذا الأمر إلا وقت الضرب موجهًا التحية إلى قائد الضربة الجوية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

التمويه قبل حرب أكتوبر ضم عدة مراحل

وأضاف «سالم»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي ضوان، أنه قبل اندلاع حرب أكتوبر أُعلن عن تسيير رحلات عمرة وتقدم الضباط والعساكر وذهبوا للسفر، وكذلك سرحت مصر 20 ألف عسكري، وكان هذا تمويه حيث أدخل بدلًا منهم دون علم العدو.

السادات كان يستعد للسفر

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الرئيس الراحل أنور السادات جهز للسفر في أوروبا ليستجم، مع تسريب هذه المعلومة لإسرائيل حتى لا يعرفوا بأن هناك حربًا، وكذلك جُهّز لزيارة وزير دفاع رومانيا إلى مصر في 5 أكتوبر من أجل إكمال المناورة على إسرائيل، وطبقنا المفاجأة بالهجوم في وقت غير متوقع وسلاح غير متوقع في مكان غير متوقع، وهذا ما حقق النصر لمصر.

«عملنا مغامرة مع سوريا كانت هتضيعنا»

تابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: «عملنا مغامرة كانت هتضيعنا بالاتفاق مع سوريا اللي قولنلها تبلغ روسيا تخرج مواطنيها لكن بذكاء بس روسيا سحبت كل مواطنيها وإسرائيل فهمت إن ده خداع ومفيش حرب، القادة عرفوا قبل الحرب بساعات قليلة، وكنا على القناة 50 ألف جندي، دمرنا العدو الإسرائيلي من يوم 6 أكتوبر ليوم 9 ولولا تدخل الجسر الجوي الأمريكي ماكنتش إسرائيل هتعمل حاجة».