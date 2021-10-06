ياسين التهامي يفتتح " سبحة صوفية" بجامعة طنطا

تنظم جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، معرض «سِبْحَة صُوفِيَّة» بحضور الشيخ ياسين التهامي، ويكون في استقباله الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا، وتنظم المعرض الدكتورة رانيا عبده الإمام، أستاذ التربية الفنية ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة رانيا الإمام، في بيان، إن تنظيم المعرض يأتي في ظل حرصِ القيادة السياسية على تعميق الصلة بين تاريخنا العريق وواقعنا الحاضر، في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحفاظ على التراث الشعبي والإسلامي والتأكيد على الهوية المصرية.

المعرض يضم لوحات فنية تنسجم فيها روعة الكلمات مع عبقرية الأداء

وأوضحت أن المعرض يضم لوحات فنية شاملة تنسجم فيها روعة الكلمات مع عبقرية الأداء والطرب الأصيل مجسدة في صور منقوشة بأنامل ذهبية مبدعة، لتخرج اللوحة عن وصفها المألوف وتتحول من مجرد صورة مرسومة وتصبح إحساسا وشعورا منقوشا في لوحة.

المعرض يقدم رسائل تعبيرية عن التراث والهوية

يأتي هذا المعرض ليقدم رسالة تعبيرية صادقة عن تراث وهوية هذا الشعب الأصيل، كما يتضمن الحفل تكريما لعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي .

ومن المقرر أن يضم المعرض، كلمة وإنشاد للشيخ ياسين التهامي، وكلمة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والشاعر الدكتور عامر فراج.