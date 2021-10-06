نيابة الإسكندرية تعاين موقع حادث سقوط فتاة من الدور الـ16

وصل فريق من النيابة العامة، منذ قليل اليوم الأربعاء، إلى موقع حادث سقوط فتاة ثلاثينية بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية بشارع خليل حمادة، وذلك لبدء معاينة موقع الحادث مع وصول فريق البحث الجنائي وتفريغ كل كاميرات المراقبة في الشارع، إضافة إلى المنزل.

سقوط فتاة في الإسكندرية

فوجئ أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، بسقوط فتاة من الدور الـ16 من البرج السكني محل إقامتها، حيث سمع صوت صراخ، ثم صوت السقوط على أرض الشارع، في مشهد مأساوي وحزين، حيث تم إبلاغ قوات الأمن وسيارة الإسعاف سريعاً من أجل نقل جثة الفتاة من موقع الحادث.

سقوط فتاة في الإسكندرية

تلقت شرطة النجدة في الإسكندرية، بلاغاً يفيد بسقوط فتاة، في بداية العقد الرابع من عمرها، من الدور الـ16، دون معرفة أي معلومات أخرى، حيث وصلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، مع سيارة إسعاف، وتم نقل جثة الفتاة من موقع الحادث إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.

«أمن الإسكندرية» في محيط موقع سقوط الفتاة

ووصلت قوات الأمن إلى محيط الحادث فور تلقي البلاغ، حيث فرضت كردونا أمنيا في مكان الحادث، خاصة مع تجمع الأهالي حول الحادث وتواجد الأم التي صرخت كثيرا لوفاة ابنتها.