سقوط فتاة من الدور الـ16 شرق الإسكندرية «فيديو»

فوجئ أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط فتاة من الدور الـ16 من البرج السكني محل إقامتها، حيث سمع صوت صراخ، ثم صوت السقوط على أرض الشارع، في مشهد مأساوي وحزين، حيث تم إبلاغ قوات الأمن وسيارة الإسعاف سريعاً من أجل نقل جثة الفتاة من موقع الحادث.

بلاغ لشرطة النجدة

تلقت شرطة النجدة في الإسكندرية، بلاغاً يفيد بسقوط فتاة، في بداية العقد الرابع من عمرها، من الدور الـ16، دون معرفة أي معلومات أخرى، حيث وصلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، مع سيارة إسعاف، وتم نقل جثة الفتاة من موقع الحادث إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.

وسط حالة من الحزن الشديد والخوف، انتابت أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، بسبب لحظة سقوط الفتاة، حيث أكد الأهالي أنهم سمعوا صوتا شديدا وفروا هاربين إلى الخارج، وفوجئوا بالفتاة ملقاة على الأرض جثة هامدة، في مشهد مأساوي، وتم نزول والدها سريعاً من العمارة بعد سقوط ابنته، في حالة انهيار تام، حيث ظل يردد «ليه يا بنتي».

انتشار قوات الأمن بموقع الحادث

ووسط تجمع أهالى منطقة سيدي بشر، وسكان الشارع في أعقاب سقوط الفتاة من الطابق الـ16، انتشرت قوات الأمن في موقع الحادث، وتواصل الأجهزة المختصة إجراء التحريات والمعاينات اللازمة، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.