رئيس التحرير

محمود مسلم

سقوط فتاة من الدور الـ16 شرق الإسكندرية «فيديو»

كتب:

كيرلس مجدى
10:39 م | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
موقع سقوط فتاة في الإسكندرية

موقع سقوط فتاة في الإسكندرية

فوجئ أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط فتاة من الدور الـ16 من البرج السكني محل إقامتها، حيث سمع صوت صراخ، ثم صوت السقوط على أرض الشارع، في مشهد مأساوي وحزين، حيث تم إبلاغ قوات الأمن وسيارة الإسعاف سريعاً من أجل نقل جثة الفتاة من موقع الحادث.

بلاغ لشرطة النجدة

تلقت شرطة النجدة في الإسكندرية، بلاغاً يفيد بسقوط فتاة، في بداية العقد الرابع من عمرها، من الدور الـ16، دون معرفة أي معلومات أخرى، حيث وصلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، مع سيارة إسعاف، وتم نقل جثة الفتاة من موقع الحادث إلى مشرحة كوم الدكة في الإسكندرية.

وسط حالة من الحزن الشديد والخوف، انتابت أهالي منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، بسبب لحظة سقوط الفتاة، حيث أكد الأهالي أنهم سمعوا صوتا شديدا وفروا هاربين إلى الخارج، وفوجئوا بالفتاة ملقاة على الأرض جثة هامدة، في مشهد مأساوي، وتم نزول والدها سريعاً من العمارة بعد سقوط ابنته، في حالة انهيار تام، حيث ظل يردد «ليه يا بنتي».

انتشار قوات الأمن بموقع الحادث

ووسط تجمع أهالى منطقة سيدي بشر، وسكان الشارع في أعقاب سقوط الفتاة من الطابق الـ16، انتشرت قوات الأمن في موقع الحادث، وتواصل الأجهزة المختصة إجراء التحريات والمعاينات اللازمة، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

اقرأ المزيد:

فيديو سقوط فتاة سيتي ستارز.. شهود العيان: ألقت بنفسها من الطابق السادس

أول فيديو من موقع سقوط فتاة من الدور السادس بمول سيتي ستارز

سقوط فتاة من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر

سقوط فتاة من الطابق الخامس ببولاق الدكرور في ظروف غامضة

«بصرها ضعيف».. سقوط فتاة من شرفة منزلها بالإسكندرية