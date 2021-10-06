قرارات السعودية الجديدة بشأن السفر.. «انفراجة كبيرة للمصريين»

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الاتحاد كان ينتظر البيان الذي صدر من وزارة الداخلية السعودية، نظرا لأن هناك عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات، وأيضا من أساتذة الجامعة، المصريين، وعوائلهم طبعا داخل جمهورية مصر العربية، والذين مثل القرار فرصة بالنسبة لهم للرجوع للمملكة.

انفراجة جيدة جدا لأبناء الجالية المصرية بالسعودية

وأضاف حنفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هناك من سيدخلون مباشرة بدون حجر مؤسسي لمن أخذ اللقاح، لأن هناك أغلبية حصلت على لقاح داخل المملكة العربية السعودية، وأيضا هناك عدد كبير من موظفي القطاع الخاص ممن أخذوا جرعة واحدة داخل المملكة العربية السعودية، ومتواجدين داخل جمهورية مصر العربية، سيتمكنون من دخول المملكة العربية السعودية، ويشترط عمل مسحة بي سي آر قبل 72 ساعة من دخول المملكة العربية السعودية، ومن لم يكتمل تلقيه الجرعات سيتم أخذ الجرعات كاملة داخل المملكة العربية السعودية».

ووصف عادل حنفي القرار السعودي الكبير بأنه يعتبر انفراجة جيدة جدا لأبناء الجالية المصرية، مؤكدا أنهم تلقوا هذا البيان بارتياح شديد.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بفيروس كورونا وصفتها بأنها بمثابة «انفراجة»، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية، للحد من انتشار الفيروس التاجي (كوفيد- 19).

الفئات المسموح لها بالدخول بشكل مباشر للمملكة

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنّ هناك انفراجة في إجراءات السفر والقدوم إلى المملكة، بعد ما يزيد عن عام فرضت خلالها المملكة قيودا على الراغبين في دخول البلاد، وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تقرر السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التي يتطلب القدوم بشرط أن يقضي الفرد 14 يوما خارجها، قبل الدخول إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى تطبيق الحجر المؤسسي على القادمين، ويجري أخذ اللقاح خلال مدة الحجر المؤسسي، وذلك للفئات التالية:

1- أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2- الهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب.

3- طلاب المنح.

4- المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

وأعلنت الوزارة أنّ هناك فئات مستثناة من تطبيـق الحجر المؤسسي عليها، وهم الأفراد الذين تلقوا جرعة أو استكملوا تلقي جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.