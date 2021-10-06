«العليا لمكافحة كورونا»: يجب إجراء مسحة كل 3 أيام لرافضي اللقاح

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وأستاذ أمراض الصدر، أنه لا يوجد علاج فعال للفيروس حتى الآن، مشددًا على أن هذه حقيقة يجب أن يعترف بها العالم، معتبرًا أن إعلان ظهور أدوية تعالج كورونا كلام غير صحيح.

وأوضح النادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن كل الأدوية التي تُستخدم الآن كعلاج لفيروس كورونا أساس استخدامها هو علاج الفيروسات بصفة عامة، وليس علاج كورونا، مؤكدًا أن ذلك يشمل كل الأدوية المستخدمة حاليًا في بروتوكولات علاج كورونا.

وتحدث عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن الدواء الذي أعلنت عنه شركة فايزر، مشيرًا إلى أنه دواء موجود بالفعل ويُستخدم لعلاج الإنفلونزا، لافتًا إلى أنهم أجروا دراسات على هذا الدواء واكتشفوا أنه فعال لعلاج فيروس كورونا، مشددًا على أنه موجود بالفعل.

أدوية علاج كورونا أغلبها مضادات فيروسات

وأشار النادي إلى أن هناك 3 أدوية أساسية لعلاج فيروس كورونا منها مضادات الفيروسات، لافتًا إلى أن جميع مضادات الفيروسات غير نوعية، مؤكدًا أنها علاجات تستهدف أمراضا أخرى كالإنفلونزا وإيبولا وأنها مضادات فيروسات قد تأتي بنتائج في علاج فيروس كورونا وأنها ما زالت محل دراسة، مشددًا على أن هذه الأدوية غير نوعية وغير متخصصة لعلاج فيروس كورونا ولكنها مضادات فيروسات ومضادات إنفلونزا بصفة خاصة وليست مضادة لفيروس كورونا بصفة خاصة.

من لم يحصلوا على اللقاح خطر على المجتمع

واعتبر النادي من لم يحصلوا على لقاح كورونا بأنهم خطر على المجتمع، مشددًا على ضرورة حصول الجميع على اللقاح أو خضوع من يرفض اللقاح لإجراءات صعبة ومنها إجراء مسحة أسبوعيًا أو كل 3 أيام.