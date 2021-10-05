صحفيون وأسرهم يتلقون لقاح كورونا في مقر النقابة (صور)

بدأت اللجنة المكلفة من وزارة الصحة، تطعيم الصحفيين وأسرهم، المسجلين على «سيستم» الوزارة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ظل استراتيجية الدولة الهادفة لتطعيم جموع شعب مصر؛ للوقاية من الجائحة.

تحصين 1500 صحفي

وقال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، في بيان منذ قليل، إن اللجنة ستواصل عملها لتحصين 1500 من الزملاء الصحفيين وأسرهم المسجلين منذ إعلان اللجنة عن تلك الخدمة حتى الآن للحصول على لقاح كورونا.

ولفت «عبدالمجيد» إلى أن النقابة اتخذت الاجراءات الاحترازية والتنظيمية كافة، لضمان سهولة تقديم الخدمة للزملاء، وتسهيل عمل الفريق الطبي؛ إذ تشكلت لجنة إدارية بالنقابة، بالتعاون مع محمد شبانة، السكرتير العام لتقديم التسهيلات.

حضور عضو النقابة وأسرته

وأكد وكيل نقابة الصحفيين، أن ذلك يأتي في ظل مواصلة استراتيجية لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، الهادفة منذ ظهور الموجهة الأولى لجائحة كورونا، لتوفير الدعم الطبي للزملاء وأسرهم، بالتوازي مع الآخر الوقائي، وتوفير كل ما يلزم لحمايتهم.

وأشار أيمن عبدالمجيد، إلى أنه قد سجل حتى حوالي الواحدة والنصف ظهرا، نحو 400 صحفي، وأن هناك خدمة جديدة وفرتها النقابة، وهي حضور العضو أو أسرته الذين لم يسجلوا للحصول على لقاح كورونا، والتسجيل لهم في مقر النقابة.

ووجه «عبدالمجيد»، الشكر لوزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وقطاع الطب الوقائي والأطقم الطبية، والأطقم المعاونة لما يبذلونه من جهود مضنيه، في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصحي، وفق مستهدفات استراتيجية 2030، وكذا التعاون الدائم المثمر مع نقابة الصحفيين، على حد قوله.

العمل متواصل خلال الأيام المقبلة

وأشارت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، في بيانها، إلى أنها تواصل عملها الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتتيح خدمة تسجيل الزملاء الذين يحضرون للنقابة ولم يسبق لهم التسجيل.

وأشادت الدكتورة منال شحاته، رئيس الفريق الطبي القادم من الإدارة الطبية بعابدين، بمستوى التنظيم في نقابة الصحفيين، معتبرين أنه الأفضل منذ بدء عملهم.

وأعرب أيمن عبدالمجيد عن أمنياته بدوام الصحة والعافية للزملاء وأسرهم وشعب مصر العظيم.

وقال بيان لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنها «بذلت جهود مضنية خلال أزمة كورونا، لتوفير الدعم الطبي للمرضى، وكذا مواد التعقيم والتطهير، واستحدثت خدمة الواتس لتسهيل حصول الزملاء واسرهم على تحويلات خدمة التحاليل والأشعة، فضلًا عن توفير قرابة 3 آلاف مسحة مجانية للمشتبه في إصابتهم منذ بداية الجائحة وحتى الآن».