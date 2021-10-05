لقاح كورونا يفيد الحوامل وحديثي الولادة.. دراسة أمريكية تكشف المفاجأة

في حين يحذر الجميع من أضرار لقاح كورونا المستجد على الحوامل، وآثاره الخطيرة على الأجنة وحديثي الولادة، أثبتت دراسات حديثة أجريت في جامعة نيويورك، أن تلقي السيدات الحوامل للقاح أثناء فترة الحمل يمكن أن ينقل الأجسام المضادة إلى الأطفال حديثي الولادة، مما يساهم في وجود جيل حاصل على مناعة ضد الفيروس.

خبراء يشجعون الحوامل على أخذ لقاح كورونا

أظهرت الأبحاث أن الحوامل هن أكثر عرضة من ذويهن للإصابة بأمراض خطيرة ومضاعفات من فيروس كورونا مقارنة بغير الحوامل، ومن هنا تمكنت دراسات حديثة أجراها باحثون في جامعة نيويورك من معرفة فوائد جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا، حيث إن الأطفال حديثي الولادة الذين تلقت أمهاتهم لقاح فيروس كورونا لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة.

وناشد الخبراء الحوامل التوجه لأخذ لقاح كورونا، لحماية أنفسهن ضد الفيروس وحماية أجنتهن أيضا، كما أن الحوامل اللاتي لم يأخذن لقاح فيروس كورونا هن أكثر عرضة للتعرض لولادة مبكرة ونتائج ولادة أسوأ، مقارنة بمن أخذن اللقاح أثناء فترة الحمل.

جاءت نتائج جامعة نيويورك تزامنا مع تصويت إدارة الغذاء والدواء، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتشجيعهم للحوامل أن يكن مستعدات للحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد – 19، وامتناعهن عن أخذ اللقاح سبب من أسباب تفشي المتحور الدلتا، وفقا لما نشره موقع هيلث لاين.

فوائد الحصول على لقاح كورونا للحامل

حين قامت جامعة نيويورك بقياس عدد الأجسام المضادة الموجودة في دماء حديثي الولادة، الذين تلقت أمهاتهم لقاح فيروس كورونا أثناء فترة الحمل، وجدت الأبحاث أن جميع حديثي الولادة يتمتعون بمستوى عال من الأجسام المضادة، كما اتضح من نتيجة الأبحاث أن السيدات الحاصلات على لقاح فيروس كورونا قبل الولادة بحوالي 13 أسبوعا، حصل أطفالهن على مستوى أعلى من الأجسام المضادة، مقارنة بمستوى الأجسام المضادة الموجودة في دماء الأطفال الذين حصلت والداتهم على لقاح كورونا قبل الولادة بفترة تزيد عن 20 أسبوعا، وهذا لأن المناعة تنتقل للجنين عن طريق الحبل السري.

عقبت د شيريل روس، دكتورة النساء والتوليد في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا، بكاليفورنيا، على هذه الأبحاث الصادرة عن جامعة نيويورك: «أفضل الأخبار هي أنه عندما يتم تطعيم المرأة الحامل، يكون لدى المولود أجسام مضادة واقية ضد كورونا، وأن الحصول على لقاح كورونا هو فوز للأم والطفل».