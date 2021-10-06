«الأطباء» و«المحامين» تغلقان أبوابهما أمام الأعضاء اليوم

تغلق كل من نقابتي الأطباء والمحامين أبوابهما اليوم الأربعاء، لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم السبت والأحد المقبلين، حيث قررت الأمانة العامة لنقابة للمحامين، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وإدارات النقابة بعمارة فايزر، والنادي النهري بالمعادي، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وشمل القرار استئناف العمل بكل إدارات النقابة، بمقر النقابة العامة والنادي النهري بالمعادي، من يوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري.

غلق نقابة المحامين

وجاء نص غلق النقابة العامة للمحامين وإدارات النقابة المحامين بعمارة فايزر بشارع رمسيس وهي (إدارة المركز الإعلامي - إدارة التأديب- إدارة شؤون العاملين- إدارة الشؤون القانونية)، كما تقرر غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة ، للتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد على أن يتم استئناف العمل يوم السبت الموافق 9 / 10.

غلق نقابة الأطباء

كما أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، عن توقف سير العمل الخاص بخدمات أعضائها الأطباء لمدة 4 أيام، وذلك من اليوم الأربعاء 6 أكتوبر2021 الى السبت 9 أكتوبر 2021، وذلك بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء والتي من المقرر انعقادها يوم الجمعة 8 أكتوبر.

ومن المقرر أن تعاود النقابة، بحسب بيانها اليوم، نشاطها صباح الأحد المقبل 10 أكتوبر 2021.

كما أعلنت نقابة الأطباء، تطبيق نقابة أطباء مصر، ويقدم المعلومات والخدمات التي تقدمها النقابة من تجديد الاشتراك السنوي واستخراج الشهادات المختلفة والبحث عن الأطباء بمختلف تخصصاتهم أو الخدمات الاجتماعية مثل الرحلات والمصايف وغيرها أون لاين.

وأوضحت النقابة، في بيانها، طريقة الوصول إلى التطبيق على الهاتف الخاص بالأعضاء عن طريق Google Play، والذي يحمل اسم نقابة أطباء مصر، وأضافت في رسالتها إلى أعضائها: «نتمنى أن يحوز هذا التطبيق إعجاب الأطباء وأن يقبلوا على تحديث بياناتهم في أسرع وقت حتى تظهر دقيقة بالدليل الطبي الذي يعتبر جزءا مهما من التطبيق».