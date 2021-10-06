ضبط 30 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد خلال 72 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة من ضبط 29 ألف و545 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية على مدار 72 ساعة منهم 11 ألف و981 قضية في اليوم الأول و14 ألف و539 خلال اليوم الثاني و3 آلاف و25 خلال اليوم الثالث، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي المحرر

وحدد قانون الكهرباء وتعديلاته أن يكون تصوير واقعة ضبط سرقة تيار كهربائي مسجلة بكاميرا تسجل التاريخ، ووقت المحضر لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي المحرر.

شروط واجب توافرها لصحة تحرير محضر سرقة التيار

- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.

- حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد لمصلحة المواطن والدولة لضمان الحصول على خدمة مميزة.

آلية الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي

- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

ملء البيانات الآتية:

- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، «سكنية أم صناعية أم تجارية».

- ادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

- إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

complaints@egyptera.org

- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.