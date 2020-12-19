5 شروط لصحة تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي.. تعرف عليها

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن تصوير واقعة ضبط سرقة تيار كهربائي، لابد أن تكون مسجلة بكاميرا تسجل التاريخ ووقت المحضر لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي المحرر.

الشروط الصحيحة لتحرير محضر سرقة التيار

-أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته و إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة

- حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد

لمصلحة المواطن والدولة لضمان الحصول على خدمة مميزة

وطالب المصدر المواطنين الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أنها في مصلحة المواطن قبل الدولة لضمان الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائى.

طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي

-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

ملء البيانات الآتية:

- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، «سكنية أم صناعية أم تجارية».

- ادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

- ارسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

complaints@egyptera.org

- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.