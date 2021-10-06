«بيطري قنا» الرابع على الجمهورية في مراقبة المجازر بـ94 محضرًا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بقنا حصلت على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في تحريرها المحاضر الخاصة بقطاع التفتيش على اللحوم، بمعدل 94 محضرًا خلال شهر سبتمبر الماضي؛ مما أدى إلى ضبط الأسواق وتوافر اللحوم الصحية والأمنة للمواطنين بالمحافظة.

محافظ قنا: الدور الرقابي للطب البيطري مهم

وأكد محافظ قنا، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك في التفتيش على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والهايبر ماركت والثلاجات والمطاعم ومحلات الجزارة والمجازر ومتابعة الذبح السليم وسلامة الذبيحة؛ مما يؤدى إلى توفير لحوم خالية من الأمراض من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

«بيطري قنا»: لا ندخر جهدا لشن الحملات

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن المديرية لا تدخر جهدا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية لضبط الأسواق وتطهيرها من اللحوم غير الصالحة والمجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الأمراض الناتجة عن استخدام تلك اللحوم.

كانت مديرية الطب البيطري في محافظة قنا، تمكنت من تحرير مئات المحاضر خلال حملات مكثفة على المحال، وخاصة محال الجزارة، وفي الأسواق والعمل على تحليل عينات الأغذية ومتابعة حالة الذبائح في المجازر، فضلا عن القيام بتيسير قوافل بيطرية للكشف على المواشي المصابة، فضلا عن حملات التطعيم التي انتهت من تطعيم نحو 35 ألف رأس ماشية وغنم.