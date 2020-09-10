"بيطرى قنا": المحافظة خالية من الأمراض الوبائية

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري، انتهت من خطة الرصد لجميع الأمراض الوبائية الحيوانية، طبقًا للخطة الموضوعة من قِبل إدارة التخطيط والترصد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح المحافظ، أن فرق الرصد زارت ١٩٢٥ منزلًا فى ١٦٤ قرية للكشف على الحيوانات، والتأكد من إصابتها بالأمراض الوبائية من عدمه، مؤكدا أن الفرق لم ترصد أي مرض وبائى بين الحيوانات فى جميع القرى التى تمت زيارتها.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري، أن الهدف من حملة رصد الأمراض الوبائية هو الإكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لإحتواء البؤر والحد من انتشارها حفاظًا على الثروة الحيوانية لدى صغار المربين.

وأضاف أن فرق الرصد تباشر حملات توعية وإرشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الإبلاغ حال ظهور أية أعراض وتقديم حيواناتهم للجان التحصين.