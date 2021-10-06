محافظ الجيزة يهنيء الرئيس السيسي بذكرى انتصار أكتوبر

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

نص البرقية المرسلة للرئيس

وجاء نص البرقية كالتالي: «يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة، ذكرى انتفاضة جنود الحق والإيمان، ذكرى دحر جنود البغي والعدوان، ذكرى اجتياح خط بارليف، داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر.

ويهنأ رئيس الوزراء ووزير الدفاع

ووجه محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقادة القوات المسلحة.