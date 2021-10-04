محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية للعام الدراسي الجديد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعا موسعا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، للوقوف على التجهيزات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد والإطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي إهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتعليم جيد يتماشي مع تطورات العصر الحديث، مشيرا إلى أن العام الحالي سيشهد دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشددًا على الانتهاء من إدخال كافة المرافق للمدارس الحديثة للإستفادة منها في العام الدراسي الجديد مع إعفاءها من سداد أي رسوم تصاريح.

وشدد على توفير أراضي فضاء تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتخفيض الكثافات داخل الفصول خاصة في ظل المتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا .

تطعيم 95% من العاملين بالمنظومة التعليمية

وأعلن المحافظ عن الإنتهاء من تطعيم 95 % من العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وإداريين وعمال مؤكداً أهمية الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم بالمدارس خلال الأسبوع الجاري لإستقبال العام الدراسي الجديد في إطار الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لما يمثله التطعيم من درع يقي المجتمع من هذا الخطر .

وثمن الدور الذي تقوم به الدولة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين باعتبارها خطوة هامة في التصدي لهذا الوباء وتقليل فرص الإصابة به.

وخلال اللقاء طالب محافظ الجيزة مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس وتطبيق نظام اللامركزية في العمل وإختيار بدائل وحلول مبتكرة للتغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والتي يأتي علي رأسها الكثافات الطلابية داخل الفصول وتوزيع المدرسين حسب إحتياجات المدارس لسد العجز لافتا إلى أن تقييم الآداء قائم على النتائج ومخرجات العملية التعليمية.

كما وجه المحافظ مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسي والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة ، مشددآ على تقييم أداء مديري المدارس بشكل دوري.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الأنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس .

من جانبه، أشار مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الانتهاء من الصيانات البسيطة بجميع المدارس كما تم إستلام 90 % من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس إلى جانب العمل علي توفير أدوات التعقيم والمطهرات بالمدارس بالتعاون مع المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والعميد محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة والأستاذ مجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور أحمد محمد جمال هيئة التامين الصحي ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة .