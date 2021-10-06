20 جنيها زيادة في كيلو البن.. هل يوثر على سعر الفنجان؟

ارتفعت أسعار البن 20 جنيها في الكيلو لكافة الأنواع خلال الفترة الحالية، مدعوما بارتفاع الأسعار العالمية للبن.

وقال مستوردو البن وأصحاب المقاهي، إن ارتفاع الأسعار لم يمنع زيادة الطلب على الشراء باعتباره من المكيفات التي تعد ضرورية.

أسباب ارتفاع البن:

وأرجعوا أسباب الارتفاع إلى زيادة الطلب العالمي بعد تخفيف الإجراءات وتراجع الإنتاج بسبب الطقس السيئ وخاصة في الدول المنتجة مما أدى إلى رفع الأسعار.

وقال حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في القاهرة لـ«الوطن»، إن التغييرات المناخية في بعض الدول المنتجة هي السبب وراء قفزات سعر البن خلال العام الجاري، خاصة في ظل تأثير المناخ على محصول البرازيل والهند.

مصر تستورد 60 ألف طن بن:

وتستورد مصر البن من عدة دول وهي «البرازيل والهند وإندونيسيا وفيتنام وكولومبيا»، ويبلغ حجم استهلاك مصر من البن قرابة 60 ألف طن سنويًا.

وزاد إقبال المستهلك المصري في السنوات الأخيرة على مشروبات البن وأنواعه حيث تغير نمط استهلاكه من الاعتماد فقط على الشاي كمشروب رئيسي إلى تناول قهوة المضاف إليها البندق والنسكافية والكابتشينو.

تجار زيادة الطلب على البن 20%

وأشار رئيس شعبة البن، إلى أن مبيعات البن ارتفعت بنحو20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع الطلبات من قبل المستهلكين وأكشاك القهوة والعربيات التيك أواي.

وقال رئيس شعبة البن، إن واردات مصر هذا العام شهدت ارتفاعا كبيرا لاستيراد البن والتي رفعت الاستيراد بنسبة 20%.

وأضاف فوزي، أن استهلاك مصر السنوي تضاعف، خلال السنوات الماضية، نتيجة دخول أنواع جديدة مثل «الكابتشينو، والقهوة بالمكسرات، والبندق»، وزيادة الاستثمارات في تصنع القهوة.

وأوضح فوزي، أن البن المحوج يباع بأسعار تتراوح ما بين 110 لـ120 جنيها والبن السادة يباع بأسعار تتراوح ما بين 90 لـ 100 جنيه والأنواع عالية السعر حسب الطلب وتتجاوز الـ 310 جنيه.

المقاهي تستبعد رفع سعر القهوة :

وفي نفس السياق قال عفت صلاح، نائب رئيس شعبة المقاهي بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن أسعار البن ارتفعت 8 مرات متتالية خلال العام الجاري.

واستبعد صلاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» زيادة سعر فنجان القهوة الذي يتروح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، مشيرًا أنه من الصعب رفع أسعار فنجان القهوة وذلك لعدم تقبل الزبون، بالإضافة إلى أن تعديل قائمة الأسعار يحتاج موافقة من السياحة والمصايف.

أما عن الأماكن السياحة، أشار صلاح إلى، أن زيادة السعر لا تفرق معهم الزيادة من عدمه لأن الكيلو 1000 جرام، صنع حوالي 350 فنجان قهوة، ويرفع سعر الفنجان بقيمة تتراوح جنيهًا.

وأكد صلاح، أن التغييرات المناخية في بعض الدول المنتجة هي السبب وراء قفزات سعر البن خلال العام الجاري، خاصة في ظل تأثير المناخ على محصول البرازيل والهند.