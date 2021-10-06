الكشف على 395 مريضًا بقافلة طبية في سيوة «صور»

أعلن الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على أكثر من 395 مريضًا في القافلة الطبية التي جرى تنظيمها في قرية المراقي بمركز ومدينة سيوة على مدار يومين.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»؛ حرصا من القيادة السياسية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات، بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

الكشف المبكر عن أورام الثدي

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن القافلة الطبية بقرية المراقي في سيوة، شملت الكشف الطبي وتسليم أدوية لجميع المرضى حسب كل حالة على حدى، وتوعية المواطنين الذين يترددون على القافلة خلال اليومين بالأوبة والأمراض ومخاطرها وكيفية الوقاية منها واتباع إرشادات وزارة الصحة والتواصل مع الإدارة الصحية في سيوة، ومستشفى سيوة المركزي؛ لتلقى الخدمات الطبية اللازمة، كما جرى عقد ندوات حول الكشف المبكر عن أورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

إجراءات وقائية في قافلة سيوة الطبية

وأضاف «المتولي» أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تخصصات طبية في قافلة سيوة

وشملت القافلة الطبية في سيوة العديد من التخصصات الطبية، وهي: «الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والأسنان، وتنظيم الأسرة، والأشعة، والأنف والأذن»، كما جرى تنفيذ الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقرر الفريق الطبي بالقافلة تحويل 5 حالات حرجة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح.