أزمات شخصية لـ ريم البارودي شغلت السوشيال ميديا.. «من ميسرة لسمية الخشاب»

تحتفل اليوم الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها الـ 43، حيث ولدت في 6 أكتوبر 1978، وعملت في مجال الاعلانات وهي في سن 15 عاماً، وتخرجت في كلية السياحة والفنادق، واستطاعت دخول عالم التمثيل من خلال المسرح، ورغم تنوع مسيرتها الفنية بين السينما والتليفزيون والمسرح، وتحقيقها للعديد من النجاحات إلا أن لديها عدة أزمات شخصية، أثارت بها العديد من الجدل خلال تصريحاتها.

ومن هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز الأزمات الشخصية التي تعرضت لها ريم البارودي، وأحدثت العديد من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

خلافات البارودي مع «ميسرة»

تعد مسيرة الفنانة ريم البارودي الفنية مليئة بالأزمات، ليكون أولها حينما تم إصدار حكم لم يتم تنفيذه ضدها والذي يقضى بحبسها شهر لاتهامها بسب وقذف الفنانة ميسرة، من خلال رسائل الهاتف في دعوى أخرى.

وقالت البارودي من خلال برنامج «شيخ الحارة»، التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبه، «أنا خدت الحكم من المحكمة الأول، وتدخل مجموعة كبيرة من الفنانين لحدوث الصلح وكان ذلك في عام 2010، وميسرة رفضت تماماً وطلبت عدة طلبات»، متابعة في حديثها أن قضيتها ظلت 3 سنوات، حتى أخذت حقها وحصلت على البراءة، قائلة: «وظليت 3 سنين، حتى ذهبت إلى المحكمة وحصلت على البراءة، وبعد ذلك قمت بالتنازل عن الدعوى ضدها».

أزمة ريم البارودي مع أحمد سعد

ولكن في الحديث عن الأزمة الكبرى في حياتها، فهي علاقتها بالفنان أحمد سعد، لأنها كانت لها تأثير قوي على حياتها، حيث ردت الفنانة ريم البارودي عن حقيقة الشائعات التي ترددت حول علاقتها بأحمد أثناء زواجه بزوجته الأولى، قائلة: «أنا لم أتزوج في السر إطلاقاً، وعرفت أحمد بعدما طلق زوجته الثلاث طلقات بكثير»، نافية وجود علاقة بينهما أثناء زواجه.

وأشارت ريم من خلال برنامج «قطعوا الرجالة»، المذاع على شاشة النهار، إلى أن الفنان أحمد سعد دائماً يشكي من علاقاته التي تنتهي، وأن هذه هي عادته.

حقيقة أزمة ريم وسمية الخشاب

وبسبب انفصال ريم البارودي وأحمد سعد، وزواج الأخير بسمية الخشاب، تبادلت العديد من الاتهامات بين كلتا النجمتين، كما نوهت ريم من خلال حلقتها في برنامج «شيخ الحارة»، أن سمية خطفت طليقها منها، لكن الأخيرة نفت هذه الاتهامات من خلال البرنامج نفسه.

بوادر الصلح بين «ريم وسمية»

ولكنهما تصالحا بعد ذلك، حيث كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال تصريحات تليفزيونية سابقة لها، أنها تلقت مكالمة هاتفية من ريم البارودي لتهنئتها بنجاح دورها في «مسلسل موسى».