«المالية» تعقد اجتماعات لتذليل صعوبات تشغيل المنظومة الإلكترونية

تعقد مصلحة الضرائب، اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تلك الاجتماعات تأتي وفقًا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي والتعرف على المشاكل التى تواجه.

اجتماعات لمعرفة المشاكل وتذليل الصعوبات

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن مركز كبار الممولين يقوم بعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التي تواجههم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأشار «عبد القادر»، إلى يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بتحصيل المديونيات، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات يتم عقدها بشكل أسبوعي.

ضرورة الاستفادة من القانون

وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم توضيح خلال الاجتماعات ضرورة استفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

وطالب «عبد القادر» الممولين والمحاسبين للاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020، مؤكدًا عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة سرعة عرض المشكلات التي يتم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، مع اتخاذ اللازم لحلها فورًا، والاستمرار في عقد هذه الاجتماعات مع باقي مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركز كبار الممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها.