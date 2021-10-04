«الضرائب» تطمئن اليوتيوبرز: «مش هندقق وراك في هذه الحالة»

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب، أن عددًا كبيرًا من الأشخاص والأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا سواء ببيع سلع أو خدمات أو ممن يقومون بصناعة محتوى على تطبيقات الفيس بوك أو اليوتيوب يخشون من التعامل مع مصلحة الضرائب خوفًا من محاسبتهم بأثر رجعي عن السنوات الماضية.

الضرائب تقدم تسهيلات للتسجيل في المنظومة

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن مصلحة الضرائب لا تسعى لتضييق الخناق على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الربح، مؤكدًا أنه يكون هناك مرونة في التعامل وتوجد حزمة من التسهيلات، موضحًا أن المصلحة لن تدقق في الإقرارات الضريبية المقدمة لها في حالة التسجيل طواعية.

وأشار إلى أن هناك مرونة كبيرة للأشخاص الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم للتسجيل والإفصاح عن إقراراتهم وموقفهم الضريبي، ولن نحاسبهم بأثر رجعي، لافتًا إلى أنه في حالة اكتشاف شخص متهرب ضريبيًا يطبق عليه قانون التهرب الضريبي، ولن يحصل على تيسيرات في التعامل.

وقال المصدر، إن الممول المتهرب أصبح من السهل اكتشاف تهربه الضريبي خصوصاً بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه من المؤكد أنه يتعامل مع شركات أخرى سواء بيع أو شراء من الشركات المسجلة ضريبياً بالفعل والتي من الطبيعي أن تسجل كافة معاملاتها الضريبية، لافتًا إلى أنه من السهل اصطياد المتهربين بمثل هذه الطريقة.

وأشار إلى أنه بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تم رصد 2000 حالة تهرب ضريبي من خلال آخرين مسجلين بالمصلحة.

قانون الإجرءات الضريبية

وتابع المصدر، أن قانون الإجرءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، اعتبر التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أصبح إلزاميًا وليس اختياريًا طبقاً لأحكام القانون.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية حددت منتصف سبتمبر الماضي، مهلة أخيرة أمام الممارسين لنشاط تجاري عبر الإنترنت؛ للتسجيل عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل تعرضهم للمساءلة القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.