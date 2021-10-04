«الضرائب» لـ«اليوتيوبرز»: أول 15 ألف جنيه معفاة والحساب على صافي الدخل

قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب على التجارة الإلكترونية ليست بجديدة، ويجب أن يعلم «اليوتيوبرز» و«البلوجرز» كيف سيحاسبون عليها، ويجب عليهم في البداية أن يفتحوا ملفًا ضريبيًا، موضحًا أنهم لن يُحاسبوا على إجمالي الإيرادات التي حققوها، ولكن سيحاسبون فقط على صافي الإيراد، بعد خصم كل المصرفات والتكاليف التي تحملونها في سبيل الحصول على هذا الإيراد، مشيرًا إلى أن الضريبة تصاعدية لمراعاة أصحاب الدخول القليلة، مشددًا على أن القانون يردع غير الملتزمين ويصبحون متهربين من الضرائب.

الضريبة تراعي الظروف الاجتماعية

وأضاف «عبد السلام»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، أن «أول 15 ألف جنيه من صافي الدخل بتاعك معفيين من الضريبة، ونبدأ ناخد منك من الـ15 ألف جنيه التانية، وتحصل الدولة على 2.5%، والـ15 ألف الثالثة تحصل الدولة على 10% من صافي الربح»، موضحًا أن سعر الضريبة على أصحاب الدخول الأقل تراعي ظروفهم الاجتماعية.

وتابع مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن الأصل في المحاسبة الضريبية هو الإقرار الذي يقدمه الممول، ووفقًا للقانون لا يمكن التعديل في هذه الإقرارات إلا بمستندات، والقانون يعطي هؤلاء ضمانات وحقوق، ولكن بشرط استيفاء الإجراءات المطلوبة منه، وكل رقم يكتبه في إقراره يجب أن يكون لديه المستندات المؤيدة له، ومصلحة الضرائب لديها العديد من المصادر التي تمكنها من معرفة هل البيانات الموجودة في الإقرار حقيقية أم لا، إضافة إلى أن مصلحة الضرائب لديها الطرف الثالث، في حالة الإعلانات، لأن صاحب الإعلان يكتب قيمة هذا الإعلان -الذي قدمه اليوتيوبرز- في إقراره الضريبي، كما أن المصلحة لديها بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للحصول على بيانات تخص المتعاملين على الإنترنت، وهذا كله يجري في إطار قانوني والسيطرة على التجارة الإلكترونية لأنها مثلها تمامًا مثل التجارة التقليدية.

الحصول على البطاقة الضريبية يتم في 5 أيام

وشدد على أن كل الأسر المصرية، يوجد بها شخص ما يتاجر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى «اليوتيوبرز والبلوجرز»، ويجب عليهم فتح ملفات ضريبية، من خلال التوجه إلى مأمورية الضرائب ببطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك للمكان الذي يمارس منه النشاط -حتى لو كان منزل- مشددًا على أنهم لا يأخذون أصول المستندات ولكن صور منها، وبعد 5 أيام يحصلون على البطاقات الضريبية، وبمجرد فتح الملف الضريبي يصبح مطالبًا بتقديم الإقرار الضريبي كل عام، ويمكن تقديمه من خلال الإنترنت أيضًا.