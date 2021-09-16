مبروك عطية عن تخصيص المواريث للبنات: فاكرين هيروحوا الساحل الشمالي «فيديو»

قال الداعية مبروك عطية، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الأشخاص من المسلمين لن يدخلوا الجنة، وهم الذين لا يعملون ويفكرون في الحياة الدنيا دون التفكير في لقاء الله عزوجل، والاستعداد لملاقاته يوم القيامة، مستنكرا التفكير المستمر من بعض الأشخاص وهم على قيد الحياة في طريقة توزيع المواريث على أبنائهم، واصفا هذا الأمر بـ«بدع هذا الزمان».

عطية: الله عز وجل حدد كيفية تقسيم المورايث في القرآن

وأضاف عطية، خلال فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الله عز وجل حدد كيفية تقسيم المورايث في القرآن الكريم، ولا يجب على أحد أن يغير ما قرره الله عز وجل: «الناس فاكرين إنهم هيروحوا الساحل الشمالي، وفلانة تاخد الشقة بحري دي اللي عجباها، إيه التهريج دا».

وأوضح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أن بعض الآباء يكتبون المواريث بأسماء أولادهم نظرا لخوفهم من استيلاء باقي الورثة على أملاكهم بعد وفاتهم: «واحد خايف على حق أولاده من عمهم أو من أي حد من أقاربه، فيقوم يكتب الميراث بأسماء أولاده، هذا غير جائز، يجب عليهم أن يتقوا الله»، مستدلا بقول الله عزوجل: «وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا».

أمين الفتوى: للأب أن يكتب ممتلكاته لبناته في حياته

وكان الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن من حق الأب أن يكتب ممتلكاته لبناته في حياته، ولا يوجد إثم شرعي عليه، ولكن لابد أن يكون هذا الأمر بدون نية لحرمان الآخرين من الميراث: «كتابة الميراث بغرض حرمان فئات معينة من الميراث حرام شرعا».

وأضاف أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن للأب أن يتصرف في ماله في حياته كيفما شاء، قائلا: «لو الأب عايز يجبر خاطر بناته في مراحل الزواج والتعليم، فإن الشرع يقول له أن يرفق بها أو يعطيها بشرط أن لا يدخل في الميراث بنية حرمان باقي الورثة».