تعرف على خطوات ورابط إجراء تحليل الـpcr للمسافرين

تشترط بعض الدول حول العالم علي المسافرين تحليل «pcr» لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل السفر إليها، حيث وفرت وزارة الصحة والسكان الإجراءات اللازمة لإجراء تحليل «pcr» لفيروس كورونا للمسافرين خارج مصر، واشترطت وزارة الصحة لتحليل «pcr» خاصية الحجز المسبق، ولا تلتفت المراكز «pcr» لمن لا يقوم بالتسجيل مسبقًا، كما أن الإدارة المركزية للمعامل وفروعها خصصت هذه خدمة «pcr» بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وكان مصروفات تحليل «pcr» للمسافرين 1200 جنية للمصريين و1600 لغير المصريين، ولكن وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل «PCR COVID19»، وفقًا للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد.

كما تم استحداث خدمات مختلفة، على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقًا لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.

ويرصد الوطن خطوات تسجيل تحليل «pcr» من الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان وذلك من خلال الرابط:

خطوات التسجيل لتحليل pcr للمسافرين

1- الدخول علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة واختيار الإدارة المركزية للمعامل والتحاليل

2- تاريخ التحليل

3- جهة السفر

3- عدد السفر

4- مكان الفحص

5- رقم جواز السفر

6- الاسم الرباعي

7- الجنسية

8- الرقم القومي

9- تاريخ الميلاد

10- النوع

11- المسمي الوظيفي

12- رقم الهاتف المحمول