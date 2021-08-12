غادة شلبي تتفقد مقر سحب عينات تحليل «pcr» من السائحين في الغردقة

تفقدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة مقر سحب عينات pcr للسائحين الأجانب المغادرين لمدينة الغردقة، اليوم الخميس، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، رافقها أيمن البحراوي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وأحمد مصطفى مدير فرع هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر وعدد من مسؤولي الصحة بمحافظة البحر الأحمر.

والتقت شلبي بعدد من السائحين الأجانب ودار حوار مطول حول مستوى الخدمة المقدمة، حيث أعرب السائحون عن رضاهم بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

كما أجرت شلبي زيارة تفقدية لعدد من الفناق وشركات السياحة والتقت بعدد من العاملين بالقطاع السياحي وناقشت سبل تقديم الخدمات للسائحين أثناء إقامتهم بمدينة الغردقة.

وأشار الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن مقر سحب عينات pcr من الأجانب افتتحته وزيرة الصحة ووزير السياحة في شهر فبراير الماضي من العام الجاري والكائن في الممشى السياحي بمدينة الغردقة لسحب عينات «تحليل pcr»؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمغادرين من السياح، و يمتاز بالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما كان له أثرًا كبيرًا في التيسير على السائحين.

ولفت إلى وجود نوعين من التحاليل إحداها تحليل pcr وقيمته 30 دولارا وتحليل «رابييد تيست»، وقيمته 20 دولارا للأجانب.