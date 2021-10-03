الإمارات تشارك في معرض «تراثنا» يوم 9 أكتوبر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن استضافة معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين البلدين.

انطلاق المعرض 9 أكتوبر

وتبدأ فعاليات المعرض يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر.

وعبرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بسعادتها بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة للمرة الأولى في فعاليات معرض تراثنا من خلال جناح متميز يضم عدد متنوع من المنتجات اليدوية والتراثية الفنية المتميزة والعروض الاستعراضية الحية التي تعكس الفنون الإماراتية الراقية والأصيلة.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضحت جامع، أن مصر تشارك في معرض «إكسبو دبي» بجناح ضخم يمزج بين الحضارة المصرية العريقة والاتجاه نحو التطوير والحداثة، وذلك لتوضيح ما وصلت إليه مصر من تطور خلال الـ7 سنوات الماضية، مما يساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ويبلور صورتها أمام العالم.

دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن مشاركة الإمارات الشقيقة تأتى في إطار التوسع في فعاليات معرض تراثنا ليصبح مرآة لثقافات العديد من الدول العربية ومحورًا هامًا لزيادة التبادل التجاري مع هذه الدول وعلى رأسها الإمارات الشقيق.

وأكدت جامع، أن دولة الإمارات الشقيقة تعد شريكا أساسيًا لمصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وبالأخص في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذه المشروعات.

منتجات دولة الإمارات التراثية

ويضم معرض تراثنا العديد من المنتجات الإماراتية التراثية منها «المصنوعات الخشبية المتميزة، والأكسسوارات، والديكور، والعطور، والبخور، والتمور، والمنتجات المصنوعة من سعف النخيل وأخشاب الأشجار المحلية»، ويعد ذلك فرصة مناسبة يتعرف خلالها الشعب المصري على المنتجات الإماراتية التراثية.