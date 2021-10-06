نواب «مستقبل وطن» يهنئون الرئيس السيسي والشعب بذكرى انتصار أكتوبر

هنأ عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، و القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

عفيفي: نصر أكتوبر تجاوز ألآم النكسة

تقدم المستشار عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وجموع ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال المستشار عصام هلال، في بيان له، لقد نجحت مصر في حرب أكتوبر بتجاوز آلام النكسة والهزيمة وتحقيق النصر الذي رد اعتبار الأمة العربية ولقن العدو الصهيوني درسا لن ينساه علي مر التاريخ، كما أن تلك الحرب أظهرت للعالم اجمع مدي عظمة وإصرار الجندى المصري الذي لا يعرف في قاموسه العسكري كلمة مستحيل، وأنه لا يمكن أن يترك ولو حبة رمال واحدة من أرضه مغتصبة.

وأضاف الأمين العام المساعد لمستقبل وطن، استردت مصر بما قدمته من شهداء بواسل ضحوا بأرواحهم شرف الوطن وعزته، مؤكدا أن تلك الحرب ستظل تعبر عن مدى صلابة وشجاعة الجندى المصري وإصراره في تحرير وطنه والدفاع عنه ضد أى معتدي .

ووجه عضو مجلس الشيوخ، تحية فخر وإجلال إلي شهداء القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الوطن، قائلا: «ستظل رائحتكم العطرة وما قدمتموه من تضحيات محفورة في وجدان جموع المصريين وستظل أيضا تلك التضحيات يذكرها التاريخ بحروف من نور».

عطوة : انتصارات أكتوبر العظيمة ستظل تبعث الأمل لكل مصري

كما قدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، وجموع ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وقالت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إن انتصارات أكتوبر العظيمة ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري كعلامة مضيئة وبارزة في تاريخ مصر والعالم أجمع، مشيدة بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أرض الوطن حرة مستقرة وآمنة في السلم والحرب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن حرب أكتوبر أظهرت للعالم اجمع مدي عظمة وإصرار الجندى المصرى الذي لا يعرف في قاموسه العسكري كلمة مستحيل، وأنه لا يمكن أن يترك ولو حبة رمال واحدة من أرضه مغتصبة .

وأضافت البرلمانية أن هذه الملحمة الخالدة «وقف أمامها العالم أجمع لتصبح دروسا في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة».