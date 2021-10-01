أبناء دسوق أبطال دوري «مستقبل وطن» الخماسي بكفر الشيخ

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات «دوري مستقبل وطن» في الموسم الثالث لكرة القدم الخماسية، على مستوى المحافظة، بمشاركة فريقي الجمايلة وجماجمون من مركز دسوق، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي دسوق، وانتهت بفوز الجمايلة بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وشهد حفل نهائي الدوري حضور كل من اللواء يحي عيسوي، أمين التنظيم بالإمانة المركزية، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ.

كما حضر الحفل أعضاء مجلس النواب المهندس عادل النجار، أمين الحزب بمركز دسوق، والنائب السيد شمس الدين، واللواء سعيد عمارة، ومحمد سعد صمودي، ويونس عبد الرازق، وياسر منير.

وحضر الحفل أيضا المهندس توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والحاج مجدي الشراكي، أمين الفلاحين، والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، والدكتور وائل سرحان، أمين شباب المحافظة، والمهندس عادل حسنين، أمين الحزب ببندر دسوق، ولفيف من أعضاء وقيادات هيئة مكتب المحافظة والمراكز.

وعقب السلام الجمهوري، بدأت فعاليات حفل الختام بالقرآن الكريم، ثم عرض التنورة، ثم فقرة للإنشاد الديني، وفقرة للإغاني الوطنية، وعرض للكراتيه ومباراة لكرة القدم النسائية.

اهتمامات الرئيس بالشباب

وألقى اللواء يحي عيسوي، أمين التنظيم المركزي، كلمة، قدم فيها التحية لقيادات الحزب بالمحافظة والأحزاب الوطنية المشاركة في الحفل، ونقل تحيات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، واهتمام الحزب بهم، موضحا أن وجود نادي لحزب مستقبل وطن بالدوري الممتاز القادم بمشيئة الله، يؤكد اهتمام الحزب بالشباب والرياضة، مقدما الشكر لأمانتي مركز وبندر دسوق لدعمهما للبطولة منذ البداية.

وقدم المهندس فوزي الرفاعي، الشكر لقيادات الحزب بالجمهورية، وأعضاء مجلس النواب وقيادات الحزب بمحافظة كفرالشيخ والمراكز، لافتا إلى أن الحفل الختامي أقيم بمركز دسوق، نظرا لصعود فريقين من المركز إلى نهائي البطولة، وهذا حق أبناء دسوق، متمنيا توفيق الفريق الفائز في نهائي بطولة الجمهورية.

كما ألقى المهندس عادل النجار، أمين الحزب بمركز دسوق، كلمة قدم فيها الشكر لقيادات الحزب بالجمهورية والمحافظة، معربا عن سعادته بإقامة حفلي الافتتاح والختام بمركز دسوق، وصعود فريقين من المركز للمباراة النهائية لدوري المحافظة، وتمثيل فريق من مركز دسوق في بطولة الجمهورية.

المباراة النهائية بين الجمايلة وجماجمون

وعقب ذلك، أقيمت المباراة النهائية بين الجمايلة وجماجمون، واتسمت بالإثارة والندية، ورغم ذلك سادت الروح الرياضية بين اللاعبين، حتى انتهت المباراة بفوز بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الجمايلة 4-3، وفي النهائية قام اللواء يحي عيسوي، وقيادات الحزب بالمحافظة، بتسليم الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات الذهبية، وتسليم الميداليات الفضية للفريق صاحب المركز الثاني، والميداليات البرونزية لفريق صندلا الحاصل على المركز الثالث، كما تم إهداء درع من أمانة المحافظة باسم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ودرع باسم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، تسلمهما اللواء يحي عيسوي، كما تم إهداء درع أمانة الحزب للواء يحي عيسوي، أمين تنظيم الجمهورية، وفي النهاية تم تكريم اللجنة المنظمة للبطولة.

حضر الحفل الختامي من أعضاء هيئة مكتب المحافظة والمراكز، المحاسب هاني الغريب، الأمين المساعد، والمحاسب محمد العرابي، والحاجة مايسة عبد الجواد، والدكتورة فريدة عبدة، والدكتورة لمياء لطفي، والدكتورة حنان قنديل، والمحاسب محمد مكي، والمهندس خميس عابوه، وياسين متولي، وعبد الباسط الخولي، والدكتور محمدغازي، وعبد الواحد زكي، ويسري أبو شعيشع.