تفاصيل احتفالات أكتوبر في 4 محافظات.. أكاليل الزهور تزين قبور الشهداء

يحتفل عدد من المحافظين، اليوم الأربعاء، بذكرى نصر أكتوبر المجيد، من خلال وضع أكاليل الزهور عل النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول.

في البداية، شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، في وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بالمنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى الـ 48 لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت المراسم بقيام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بمصافحة قادة الأفرع الرئيسية بالمنطقة وقيادات مديرية الأمن، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، ثم عزفت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار وفاء لشهداء مصر وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات في تقليد عسكري أصيل؛ للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعًا عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.

في الأقصر.. رحلات البالون الطائر تحمل علم مصر

كما احتفل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالذكرى الـ 48 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الذي يضم شهداء القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية.

وشاركت شركات البالون الطائر، في الاحتفالات بتحليق عدد من رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي، حاملة صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخرى تحمل علم مصر.

محافظ بني سويف: رجال القوات المسلحة ضحوا بالغالي والنفيس لرفعة الوطن

وفي بني سويف، شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، اليوم الأربعاء، في إكليل الزهور على النُصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء «ميدان المديرية سابقًا» بمدينة بني سويف العاصمة.

وقال المحافظ خلال الاحتفال: «أغتنم ذكرى تلك المناسبة الوطنية لأبعث بتحية إعزاز وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غالي ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، خاصة وأن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية، بجانب الحرب ضد الإرهاب لاقتلاع جذوره، الذي يسعى للنيل من أمن واستقرار مصرنا الغالية»

كما احتفلت محافظة القليوبية بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر، اليوم الأربعاء، وبدأت مراسم الاحتفالات بعزف الموسيقى العسكرية والسلام الجمهوري، ووضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري.

محافظ القليوبية: 6 أكتوبر شاهد على بطول أبطالنا البواسل

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن يوم السادس من أكتوبر عام 1973، سيظل شاهدًا على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، في الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها، لتظل قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا للوطن وسواعد فتية في البناء والتنمية.