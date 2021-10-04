القيادات التنفيذية تهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى أكتوبر

هنأت القيادات التنفيذية في مختلف المحافظات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كما حرص المحافظون على إرسال برقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السياسي وقيادات القوات المسلحة الباسلة في ذكرى النصر.

وأرسل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر، كما بعث برقيات تهنئة مماثلة لكلًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فضلًا عن الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويأتي ذلك تزامنًا في ظل احتفالات القوات المسلحة المصرية بذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

برقية تهنئة من رئيس جامعة مطروح

وهنأ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتقدم رئيس جامعة مطروح بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع أساتذة وطلاب ومنسوبي الجامعة، بخالص وأصدق التهاني وأطيب وأرق التمنيات لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات «السادس من أكتوبر المجيدة»، التي ستظل عنوانًا لإرادة وعزيمة المصريين على مر الزمان.

محافظ مطروح يهنئ القيادة السياسية

كما قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

وبعث المحافظ برقية تهنئة لرئيس الجمهورية جاء فيها: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ..بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعون لانتصارات حرب أكتوبر».

من جهة أخرى، قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية بمناسبة ذكرى أكتوبر، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة في 20 محافظة مصرية تبلغ ميزانيته أكثر من 700 مليار، بينما قامت الدولة بضخ استثمارات وإقامة مشروعات في محافظة شمال سيناء بقيمة 650 مليار جنيه، لافتًا إلي أن هذا يدل علي اهتمام الدولة بالتنمية والتعمير علي أرض شمال سيناء في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.