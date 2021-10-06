القوى العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه لـ7524 عاملاً غير منتظم

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن صرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك لـ7524 عاملاً مسجلاً، بإجمالي 7 ملايين و540 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 17 منحة مولود، و3 منح زواج، و4 منحة وفاة، و5 منح رعاية صحية.

تعيين 2057 شابًا ومن بينهم 13 من ذوي الهمم

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية عينت 2057 شابًا، من بينهم 13 من ذوي الهمم من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7076 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 622 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

2757 ترخيص مزاولة مهنة

ومن جانبها أكدت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، في التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، أن المديرية قاست مستوى المهارة 1989 عاملًا على المهن المختلفة، واستخراج 2757 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 28 خطاباً لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وتجديد 3 تراخيص عمل لأجانب.

وفتشت المديرية، في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 632 منشأة دوريًا، وعمل 35 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 257 محضرًا، كما تم التفتيش على 77 منشأة يعمل بها 51 طفلا، وتم إنذار 12 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 12 محضر فوري للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 342 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 191 محضرًا للمنشآت المخالفة، وتم عقد 15 ندوة توعية، كما تم بحث 69 شكوى.

التحقيق في شكاوى العمل وتدريب مهني بمجلات مختلفة

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 217 شكوى، تم تسوية 33 منها وديًا، وإحالة 36 للقضاء، وحفظ 39 شكوى، وما زالت هناك 109 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية «الشوبك - شبين القناطر» على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات لـ 25 متدرباً ومتدربة.

التفتيش على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وأكدت مدير المديرية، على تنفيذ توجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفتشت المديرية من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة .