رئيس جامعة أسيوط يهنيء الرئيس السيسي وأبطال الجيش بذكرى انتصار أكتوبر

تقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن انتصارات أكتوبر ذكرى العزة والكرامة وتحطيم أكذوبة العدو الذى لا يقهر، والتأكيد على قوة الدولة المصرية واستقلال أراضيها.

توجيه التحية للقائد العام وضباط الجيش المصري

كما هنأ رئيس جامعة أسيوط، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى وقادة وضباط وجنود الجيش المصري، فى تلك الذكرى الغالية والتي قدم فيها رجال القوات المسلحة الباسلة ملحمة وطنية، هي الأقوى فى تاريخ العسكرية على المستوي الوطن العربي والعالم بأسره، والتي رغم مرور 48 سنة عليها لازالت مسطرة بأحرف من نور فى تاريخ الوطن، ومثلاً ونموذجاً يحتذى به فى مختلف المؤسسات العسكرية فى أنحاء العالم، موجهاً تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء مصر من رجال القوات المسلحة الباسلة ممن ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتقديراً لقيمة ترابه وحمايةً لحدود مصر وحمايةً لشعبها الأصيل .