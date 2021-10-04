جامعة أسيوط توقف التعاقدات الخارجية في مجال التدريب

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرار من مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة المنعقدة الخميس الماضي، عن شهر سبتمبر، بالموافقة علي وقف التعاقدات الخارجية في مجال التدريب وذلك لمدة عام قابلة للتجديد.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط في بيان صحفي، أن القرار تضمن تكليفه لمركز تسويق الخدمات الجامعية بالتعاون مع المراكز والوحدات والكليات داخل الجامعة للقيام بتنفيذ كافة البرامج التدريبية، وفقاً للاحتياجات المتجددة بسوق العمل والتي تلبى احتياجات الشباب في إيجاد فرص عمل ملائمة ،مع قيام المركز بالتسويق لتلك الدورات والإعلان عنها ومتابعتها وفقاً لقرارات مجلس الجامعة.

وصرح رئيس الجامعة أن القرار يهدف إلى تسخير إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية من أجل ثقل مهارات الشباب وتدريبهم على العمل في بعض المجالات المستحدثة في سوق العمل والتي قد تكون مختلفة عن مجال دراستهم الأساسية .

التصدى لتجاوزات تم رصدها من قبل شركات وهمية

وأضافت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القرار جاء في إطار حرص الجامعة على التصدي لبعض التجاوزات التي تم رصدها سواء من قبل شركات وهمية قامت باستغلال اسم الجامعة والمتاجرة بها في التسويق لدورات زائفة وغير معتمدة من الجامعة، أو ما تم رصده كذلك من مخالفات صادرة من بعض الشركات المتعاقدة فعلياً مع الجامعة في صيغة الإعلان المتفق عليها أو الإعلان عن مزايا وهمية غير مدرجة في بنود التعاقد الفعلية لعقد الدورة .

التواصل مع كافة مراكز الجامعة المتخصصة في مختلف المجالات

وأشار الدكتور علاء عبد الحفيظ مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية، أن المركز سيعكف حالياً على التواصل مع كافة مراكز الجامعة المتخصصة في مختلف المجالات وكذلك كليات الجامعة لطرح عددا من الدورات التدريبية الموسعة، وفق منهج علمي وعملي متخصص وعلى أيدي أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في كل كلية من الكليات المستهدفة بعقد الدورات مع قياس رغبة سوق العمل واستحداث دورات جديدة تغطى احتياجاته المتغيرة .