موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لليد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مع نظيره برشلونة الإسباني، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

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