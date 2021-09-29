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أون تايم سبورتس تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الزمالك

كتب:

نانسي علي
02:09 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
فريق نادي الزمالك لكرة اليد

فريق نادي الزمالك لكرة اليد

نجحت قنوات أون تايم سبورتس، في الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويشارك في كأس العالم للأندية لكرة اليد، نادي الزمالك، بصفته بطلا لقارة أفريقيا.

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم للأندية مشاركة 10 فرق، وهي «الزمالك المصري، والنور والوحدة السعوديين، مستضيفا البطولة، والدحيل القطري، بطل آسيا، وبرشلونة الإسباني، حامل اللقب، ومجدبورج الألماني، بطل أوروبا، ووصيفه آلبورج الدنماركي، وسان فرانسيسكو الأمريكي، بطل أمريكا الشمالية، وبينيروس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، وجامعة سيدني الأسترالي، بطل أستراليا».

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