يد الزمالك تطير إلى السعودية استعدادا للمشاركة في «سوبر جلوب»

تطير في الثانية عشر ظهر اليوم، الاثنين، بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر لها فى الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، والتي تأهل لها الفارس الأبيض ممثلا عن قارة أفريقيا بعد فوزه بلقب السوبر الأفريقي.

ويستعد الزمالك، تحت قيادة مديره الفنى الإسبانى أوليفر روى، لمواجهة برشلونة الإسبانى، بعد غدٍ الأربعاء فى إطار الدور ربع النهائى للبطولة.

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