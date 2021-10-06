طرح 17 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا بشمال وجنوب سيناء

أعلن المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن الطرح الأول لعدد 17 تجمعا تنمويا «سكنيا وزراعيا »، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد 1114 فرصة، وتشمل الفرصة منزلا بمساحة 200 م2، و5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الطرح الأول لـ17 تجمعا تنمويا في شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المتكاملة بها.

تقديم المستندات إلكترونيا

وأضاف أنه يمكن الإطلاع على كراسة الشروط وسحبها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار من هنا، وذلك بداية من اليوم 6 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، ويتم تقديم ورفع المستندات إلكترونيا على نفس الموقع خلال الفترة من 6 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2021.

وتابع المستشار محمد عبدالوهاب، إنه حرصا على دعم ومعاونة المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم لهذا الطرح، تم إنشاء غرفة عمليات بمقر الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار لتوفير كافة أنواع الدعم المطلوب لمعاونة المواطنين في عملية التقديم.

مراكز خدمات المتستثمرين

وأشار إلى أنه تمت إتاحة 3 مكاتب مجهزة بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار للمعاونة في تقديم الطلبات إلكترونيا، موزعة كالآتي: مكتبان بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، أحدهما لمحافظة شمال سيناء والآخر لمحافظة جنوب سيناء، ومكتب بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة جنوب سيناء.

كما ستتم إتاحة كافة مكاتب خدمات المواطنين التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بالمراكز الإلكترونية بكافة مراكز المدن التابعة لهما للمعاونة في تقديم الطلبات إلكترونيا.

استرداد قيمة الكراسة الملغاة

وتضمن الإعلان الإشارة إلى أنه على المواطنين الذين سبق لهم تقديم المستندات بالطرح الملغي، التقدم لنفس أماكن تقديمها لاستلامها ورفعها على الموقع الإلكتروني للهيئة المشار إليه، وأنه يحق لكل مواطن قام بشراء الكراسة الملغاة، استرداد قيمتها بالتقدم بطلب الاسترداد على المواقع الإلـكـتـرونـيـة خـلال شـهـر مـن تـاريـخ الإعـلان، وسيتم صرفها بريديا «شمال سيناء من هنا وجنوب سيناء من هنا».