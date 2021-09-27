السيسي: كل خطوة بنعملها في سيناء بنأمنها.. الإرهاب مش عاوز تنمية هناك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية تنفذ حاليا مشروعات تقدّر بالمليارات، لاستكمال عملية التنمية التي بدأتها، متابعا: «بنعمل كده عشان نقدر نقول إن سيناء فيها تنمية حقيقية، والقوات المسلحة مسؤولة عن تأمين الأعمال دي، لأن الإرهابيين مش عاوزين».

الرئيس: كل خطوة بنعملها في سيناء محتاجة تأمين

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد: «بنعمل محطة جديدة في الحمام، ومحطناش قوات تأمنها عشان مفيش خطر، لكن في سيناء كل خطوة بنعملها محتاجة تأمين، لأنه صراع بين الأشرار والإرهابيين وبين التنمية في سيناء، في قوات بتأمن حركة العمل دي لحد ما تخلص، ويمكن نبقى محتاجين ده بعد كدا».

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوب معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، إلى جانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتشمل المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.

وتضم المحطة مبانٍ إدارية، وتشمل المبنى الرئيسى ومبانى العاملين والكيماويات والكلور والأوزون ومولدات ومحولات وورش ومسجد وشبكات الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تخلق 40.2 ألف فرصة عمل

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق 40.2 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، وتقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي، من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.