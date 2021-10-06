السيسي: هنعمر سيناء.. وأهلها هينسوا إهمال 30 سنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تعمير سيناء إذا تأخر 30 عاما، فالتعمير سيتم هذه الفترة وكأنه بدأ منذ 30 عاما، متابعا: «اللي بيحصل دلوقتي هينسي أهالي سيناء الإهمال اللي حصل السنين اللي فاتت، وهيحقق النماء والرخاء والتطوير، وهنتجاوز الفترة اللي حصل فيه التقصير».

جاء ذلك خلال حديث الرئيس السيسي، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة من مركز المنارة للمؤتمرات، وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل».

صنّاع التاريخ

وعُرض ضمن فعاليات الندوة التثقيفية، فيلما تسجيليا بعنوان «صنّاع التاريخ»، إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، شارك فيه الفنانين محمود حميدة وأحمد فؤاد سليم وأحمد السقا ومنى زكي وكريم عبدالعزيز وتعليق صوتي هشام الجخ.

العبور إلى المستقبل

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتدى احتفالي ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، والتي تبث على الهواء مباشرة وتحمل اسم «العبور إلى المستقبل»، ويديره الإعلاميان ريهام الديب ومحمد ترك.

ويشارك في المنتدى اللواء الدكتور سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع عن طابا، الشيخ سليمان عيد أبوسمري، أحد أعضاء مجاهدي شمال سيناء، المستشار محمد جمال الغيطاني، المستشار بوزارة الخارجية، والطالبة ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الروضة بشمال سيناء، والشاعر عبدالله حسن، والشاعرة الفلسطينية، ميس عبدالهادي.